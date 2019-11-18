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ВКС РФ провели воздушное патрулирование над сирийско-турецкой границей

Егор Левин
22:00 18.11.2019
Российские военнослужащие продолжают реализовывать положения российско-турецкого меморандума.
ВКС РФ провели воздушное патрулирование над сирийско-турецкой границей
© Фото: ТРК "Звезда"

В понедельник, 18 ноября, состоялось очередное совместное патрулирование военнослужащих России и Турции на территории сирийской провинции Алеппо. Маршрут колонны пролегал через населенные пункты Айлишар, Холаки и Гарип.

Прикрытие с воздуха колонне обеспечили вертолеты ВКС России. Силами авиации осуществлена воздушная часть патрулирования по маршруту Квайрес - отметка 509 - Метрас - Айлишар - Холаки - Гарип - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - Квайрес.

Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - заявил он.

Таким образом, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

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