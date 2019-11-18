Киев разорвал еще одно соглашение с СНГ

О намерении отказаться от участия в работе СНГ власти Украины заявили в феврале 2014 года. За этот период Киев успел выйти из 19 таких соглашений. В августе 2018 года было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ.

Этот договор стал уже 19-м в период с 2014 года по 2019-й.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.