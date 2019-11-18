Киев разорвал еще одно соглашение с СНГ
Этот договор стал уже 19-м в период с 2014 года по 2019-й.
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Украина вышла из соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями, принятого в рамках Содружества Независимых Государств 15 мая 1992 года. Соответствующий указ, датированный 18 ноября, подписал президент страны Владимир Зеленский.
О намерении отказаться от участия в работе СНГ власти Украины заявили в феврале 2014 года. За этот период Киев успел выйти из 19 таких соглашений. В августе 2018 года было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ.