Не мудрствуя лукаво: в Саранске памятник героям войны закрыли сайдингом
Местные жители долго просили привести в порядок внешний вид монумента, и наконец, были «по-своему» услышаны администрацией.
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В Саранске местные коммунальные службы оригинально подошли к делу восстановления обветшавшего памятника. Без долгих раздумий, его облицевали сайдингом.
Мемориал героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы давно нуждался в реставрации. Местные жители долгое время просили администрацию привести его внешний вид в соответствие. Чиновники вняли мольбам.
«Реставраторы» выполнили поставленную задачу очень «оригинально» - облицевали монумент сайдингом бежевого и бордового цветов. Теперь просители требуют сменить подрядчика, выполнявшего работы, чтобы придать памятнику достойный облик.