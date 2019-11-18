Не мудрствуя лукаво: в Саранске памятник героям войны закрыли сайдингом

В Саранске местные коммунальные службы оригинально подошли к делу восстановления обветшавшего памятника. Без долгих раздумий, его облицевали сайдингом.

Мемориал героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы давно нуждался в реставрации. Местные жители долгое время просили администрацию привести его внешний вид в соответствие. Чиновники вняли мольбам.

«Реставраторы» выполнили поставленную задачу очень «оригинально» - облицевали монумент сайдингом бежевого и бордового цветов. Теперь просители требуют сменить подрядчика, выполнявшего работы, чтобы придать памятнику достойный облик.