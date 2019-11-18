Борт с российскими детьми из Ирака приземлился в Подмосковье

Спецборт с 32 детьми, находившимися в тюрьмах Ирака, приземлился в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Возраст эвакуированных – от одного до трех лет.

«Сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование», - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что эта эвакуация является заключительной. До этого тремя самолетами из Ирака были доставлены 88 детей, чьи родители примкнули к запрещенной в России группировке «Исламское государство»*. Всех их передали родственникам.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.