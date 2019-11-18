В «Нафтогазе» заявили, что получили предложение «Газпрома» о продлении транзита

В «Нафтогазе Украины» подтвердили, что получили предложение «Газпрома» по условиям транзита газа через украинскую территорию. В ближайшее время оно будет изучено. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наконец получили по факсу предложение от “Газпрома”. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Суть предложения российской компании заключается в продлении действующего между предприятиями контракта по транзиту газа на один год, либо заключении нового. В частности, представители «Газпрома» указали в документе, что необходимым условием для продолжения работы является взаимный отказ сторон от претензий друг к другу.