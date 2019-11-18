На субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке выделят почти 6 миллиардов рублей

В 2020 году на субсидии авиаперевозкам по дальневосточным направлениям будет выделено из федерального бюджета не менее 5,8 миллиардов рублей. Об этом сообщила замглавы департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития и Арктики Ирина Маканова.

По ее данным, данную сумму составят в совокупности заложенный проектный размер субсидий в 3,8 миллиарда рублей и 1,985 миллиарда не распределенных за текущий 2019 год средств. Слова Макановой передает ТАСС.

Ранее правительство России расширило программу по субсидированию перевозок по всей стране. Она будет действовать круглый год. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, также расширены категории лиц, попадающих под действие субсидии.