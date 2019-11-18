Неизвестный устроил массовую стрельбу в американском супермаркете
Преступник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.
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Неизвестный, вооруженный пистолетом, открыл огонь по посетителям магазина Walmart в американском штате Оклахома, сообщает Reuters.
По информации агентства, погибли три человека, в числе которых и сам стрелок. Также сообщается, что есть несколько раненых.
На месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства произошедшего и личность преступника.
В целях безопасности, как рассказали правоохранители, в штате закрыты все школы и детские сады.