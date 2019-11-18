Неизвестный устроил массовую стрельбу в американском супермаркете

Неизвестный, вооруженный пистолетом, открыл огонь по посетителям магазина Walmart в американском штате Оклахома, сообщает Reuters.

По информации агентства, погибли три человека, в числе которых и сам стрелок. Также сообщается, что есть несколько раненых.

На месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства произошедшего и личность преступника.

В целях безопасности, как рассказали правоохранители, в штате закрыты все школы и детские сады.