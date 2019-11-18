Cаудовская коалиция заявила о захвате хуситами судна в Красном море

Военное объединение, действующее в Йемене под руководством Саудовской Аравии, заявило о захвате шиитским движением хуситов судна в Красном море. Об этом сообщила египетская газета Ahram online.

По словам представителя коалиции, полковника Турки аль-Малки, судно, буксирующее южнокорейскую буровую установку, было задержано вооруженными хуситами поздно вечером в воскресенье, 17 ноября.

Сколько членов экипажа было на борту захваченного корабля, он не уточнил.

По информации арабского телеканала Al Mayadeen, хуситы уже подтвердили этот факт, заявив, что взяли под контроль два военных судна саудовской коалиции у побережья Ходейды.