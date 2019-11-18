Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Быстрее, выше, сильнее: на авиасалоне в Дубае рассказали о модернизации Як-130

Егор Левин
Алексей Самолетов
19:44 18.11.2019
Преобразование действующих характеристик в первую очередь затронет боевые характеристики и номенклатуру вооружения, а также аэродинамику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Авиатехника из России привлекла повышенное внимание на авиашоу, проходящем сейчас в Дубае. Российские самолеты и вертолеты стали одной из главных премьер.

Около 1200 компаний со всего мира принимают участие в крупнейшем авиакосмическом салоне. Среди участников собрались 87 тысяч специалистов из 76 стран. Многие представленные в Дубае машины, к примеру, Як-130, не имеют конкурентов и считаются лучшими в своем классе.

Российский учебный самолет способен имитировать полеты любых других истребителей, в том числе последних поколений. Его глубокая модернизация в первую очередь затронула боевые характеристики и номенклатуру вооружения, а также аэродинамику.

По словам генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Юрия Слюсаря, именно участием на авиасалоне в Дубае ознаменовано начало расширения возможностей и глубокой модернизации Як-130.

Сообщается, что на полях Дубайского авиасалона также предполагается развитие сотрудничества России и Турции, так как специалисты обеих стран могут предложить что-то друг другу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.11.2019, 14:37
В Черном море завершился процесс передачи боевых кораблей ВСУ
Дата18.11.2019, 18:35
«Смерч», «Град» и «Ураган» выжигают полигон: кадры учений ко Дню артиллериста
Дата18.11.2019, 13:40
Медведева раскрыла свои планы до завершения карьеры в фигурном катании
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.11.2019, 16:01
За рулем «Искандера»: кадры из кабины оперативно-тактического комплекса
Дата18.11.2019, 14:24
Без срока давности: ФСБ рассекретила документы о зверствах эстонских карателей под Псковом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:48 В стране и мире
На субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке выделят почти 6 миллиардов рублей
20:36 В стране и мире
Видео
Неизвестный устроил массовую стрельбу в американском супермаркете
20:06 В стране и мире
В «Нафтогазе» заявили, что получили предложение «Газпрома» о продлении транзита
19:51 В стране и мире
Cаудовская коалиция заявила о захвате хуситами судна в Красном море
19:44 В стране и мире
Видео
Быстрее, выше, сильнее: на авиасалоне в Дубае рассказали о модернизации Як-130
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На столичный регион России движется волна экстремального холода
Видео
Против обреза с голыми руками: потасовка в архангельском баре попала на видео
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
Видео
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.