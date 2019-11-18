Быстрее, выше, сильнее: на авиасалоне в Дубае рассказали о модернизации Як-130

Авиатехника из России привлекла повышенное внимание на авиашоу, проходящем сейчас в Дубае. Российские самолеты и вертолеты стали одной из главных премьер.

Около 1200 компаний со всего мира принимают участие в крупнейшем авиакосмическом салоне. Среди участников собрались 87 тысяч специалистов из 76 стран. Многие представленные в Дубае машины, к примеру, Як-130, не имеют конкурентов и считаются лучшими в своем классе.

Российский учебный самолет способен имитировать полеты любых других истребителей, в том числе последних поколений. Его глубокая модернизация в первую очередь затронула боевые характеристики и номенклатуру вооружения, а также аэродинамику.

По словам генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Юрия Слюсаря, именно участием на авиасалоне в Дубае ознаменовано начало расширения возможностей и глубокой модернизации Як-130.

Сообщается, что на полях Дубайского авиасалона также предполагается развитие сотрудничества России и Турции, так как специалисты обеих стран могут предложить что-то друг другу.