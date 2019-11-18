«Огненные деревья» на горнолыжном курорте попали на видео
Дерево упало на линию электропередач из-за налипшего снега, что и спровоцировало необычное явление.
© Видео: Landesfeuerwehrverband Südtirol, Facebook © Фото: Landesfeuerwehrverband Südtirol, Facebook
На горнолыжном курорте Альта Пустерия отдыхающие смогли наблюдать необычное явление: среди бела дня деревья начали искриться и светиться от всполохов огня.
Причиной непривычного явления стало банальное падение одного из деревьев на линию электропередач. Налипший снег стал настолько тяжелым, что растение не выдержало и прогнулось. Деформировавшаяся вследствие этого линия начала ярко искриться и испускать огненные языки. Издалека это стало напоминать «горящее» дерево. Видео опубликовано в профиле Landesfeuerwehrverband Südtirol в соцсети Facebook.
Отметим, Альта Пустерия – самый восточный среди курортов Доломитовых Альп на границе Италии и Австрии.