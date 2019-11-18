«Огненные деревья» на горнолыжном курорте попали на видео

Причиной непривычного явления стало банальное падение одного из деревьев на линию электропередач. Налипший снег стал настолько тяжелым, что растение не выдержало и прогнулось. Деформировавшаяся вследствие этого линия начала ярко искриться и испускать огненные языки. Издалека это стало напоминать «горящее» дерево. Видео опубликовано в профиле Landesfeuerwehrverband Südtirol в соцсети Facebook .

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