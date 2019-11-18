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Лавров выразил надежду на должную организацию встречи лидеров стран «нормандского формата»

Ян Брацкий
18:04 18.11.2019
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам стабилизации ситуации в Донбассе состоится в Елисейском дворце 9 декабря.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МИД России

Москва рассчитывает на то, что официальный Париж не допустит каких-либо двусмысленностей относительно предстоящей встречи в «нормандском формате». С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, оценивая перспективы встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции по вопросам стабилизации обстановки в Донбассе.

Ближайшее заседание намечено на 9 декабря и состоится в Париже в Елисейском дворце.

«Мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер», - заявил Лавров.

Все участники предстоящего диалога по вопросу мира на юго-востоке Украины подтвердили свою готовность прибыть на переговоры.

Сергей Лавров добавил, что для нормандского саммита созрели все условия и нет никаких искусственных предпосылок для его проведения со стороны Москвы.

По мнению главы российской дипломатии, Париж и Берлин должны приложить максимум усилий, чтобы украинские власти осознали безальтернативность предстоящей дискуссии.

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