Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

Совместное предприятие «Арктик палладий», которое в Норильском промышленном регионе создадут компании «Русская платина» и «Норильский никель», приведет к тому, что Россия выйдет на первое место про производству металлов платиновой группы. Об этом в понедельник, 18 ноября, на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава «Русской платины» Муса Бажаев.

Президент высоко оценил этот проект, отметив, что он окупится за четыре с небольшим года.

«Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции - 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль - 3,7 миллиарда», - отметил глава государства.

Бажаев добавил, что процесс создания совместного предприятия (СП) уже близок к завершению.

«120 тонн - это потенциал производства в год. Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики», - подчеркнула глава «Русской платины».

Запустить предприятие планируют в 2024 году.

Рынок палладия, по словам экспертов, уже давно является дефицитным. Из-за этого цены на драгоценный металл растут с каждым годом. Осенью 2017 года палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас его цена достигает 1700 долларов за тройскую унцию.