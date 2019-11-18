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Герои нашего дня: спасшие тонущих в Фонтанке детей жители Петербурга будут награждены

Павел Кутаренко
18:32 18.11.2019
Молодые люди бросились в ледяную воду, когда в реку рухнул автомобиль с мужчиной и двумя детьми.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В МЧС России приняли решение представить к наградам двоих жителей Санкт-Петербурга, которые спасли трех человек, включая двух детей из тонущего в Фонтанке автомобиля. Несмотря на большое количество очевидцев, броситься в ледяную воду отважились только двое.

Все произошло на глазах прохожих. Сотрудники ДПС попросили водителя малолитражки переставить автомобиль, припаркованный в запрещенном месте. Водитель перепутал передачи: вместо того чтобы сдать назад, рванул прямо в реку, где машина начала быстро тонуть.

В салоне, кроме водителя, находились двое детей: мальчик девяти лет и пятитимесячная девочка. На набережной тут же собрались зеваки, но на помощь бросился только Виктор Корнев - он случайно проходил мимо.

«Увидел погружающуюся на дно машину, там буквально одна форточка была. Уже водитель разбил ее и вытаскивал люльку. Посмотрел по сторонам, увидел, что нет ни кораблей, ни лодок - никто не плывет. Раздумий не было. Я увидел, что там ребенок, он кричал, и я понял, что один он не справится. Быстро разделся и прыгнул в воду», - вспоминает обстоятельства происшествия Корнев.

Водитель машины успел вытащить детей, но стал тонуть с ними на руках. Виктор подплыл первым, вслед за ним в воду бросился еще один молодой человек. Сначала на берег доставили самую маленькую пассажирку в автокресле.

«До бортика добрался, поставил, начал растирать щечки, ребенок заплакал, и я понял, что все нормально», - рассказывает храбрый петербуржец.

Сейчас дети находятся в стационаре с переохлаждением, но их здоровью серьезно ничего не угрожает. Их спаситель Виктор тоже госпитализирован, на месте происшествия он оказался, когда шел из поликлиники - простыл, был две недели на больничном. После купания в ледяной воде придется лечиться снова.

Водитель машины Игорь Чипизубов сразу после выписки из больницы позвонил своим спасителям.

«То, что посторонние люди это сделали, - совершенно замечательно, характеризует их самые высокие качества, которые они проявили. Это мужчины, настоящие мужчины», - заявил Чипизубов.

В городском управлении МЧС уже приняли решение наградить неравнодушных молодых людей. Без их помощи вряд ли удалось бы избежать трагедии.

«Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу инициирует награждение двух спасателей ведомственными наградами. Они большие молодцы - это героический поступок», - отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Профессиональные спасатели и медики не скрывают: счет шел на секунды. И если бы двое молодых людей тогда без промедления не бросились в воду, вряд ли удалось бы избежать трагедии.

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