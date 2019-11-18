Путин и Макрон отметили значимость Конституционного комитета Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин во время своего телефонного разговора, состоявшегося 18 ноября, помимо ситуации на Украине, коснулись также обстановки в Сирии.

По обоюдному мнению, выраженному сторонами, в урегулировании непростой ситуации в Сирийской Арабской Республике значимое место занимает Конституционный комитет, призванный решить проблемы конфликтующих сторон.

На протяжении восьми лет они не желали слушать друг друга, но после договоренностей, достигнутых Россией, Турцией и Ираном и подкрепленных позже шестичасовыми переговорами в Сочи, состоялось первое заседание, в ходе которого в Женеве собрались 150 сирийских делегатов.

Напомним, Путин и Макрон, обсуждая ранее ситуацию на Украине, отметили, что Киев должен выполнить свои обязательства по внутриукраинскому урегулированию, в частности ввести в действие закон об особом статусе Донбасса.