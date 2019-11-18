Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован на два месяца

Водитель автомобиля Volvo, который ударил ножом пешехода в подмосковных Мытищах, арестован сроком на два месяца.

Задержанный 1951 года рождения нанес удар пешеходу, переходившему дорогу в неположенном месте и помешавшему движению автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения неподалеку. По словам мужчины, нож у него всегда находится при себе.

Адвокат задержанного ранее дал свой комментарий, заявив, что потерпевший был пьян и угрожал водителю убийством, а также нанес ему удар по лицу. По словам юриста, водителя Volvo это обидело и он нанес пешеходу удар, после чего поехал дальше. От ножевого ранения 43-летний мужчина погиб на месте.