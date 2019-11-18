Контрабанда на миллион: таможенники изъяли у россиянина старинное холодное оружие

Более 30 единиц старинного холодного оружия изъяли у россиянина, который возвращался из Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба Карельской таможни.

Предметы, относящиеся к категории культурных ценностей, были найдены под задними сиденьями и под запасным колесом автомобиля.

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Среди 32 единиц оружия самой древней оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.

«Кроме шпаг XVIII-XIX веков, среди сокрытых предметов находились пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США», - уточнили в пресс-службе таможни.

Стоимость изъятого оружия эксперты оценили более чем в один миллион рублей. В отношении гражданина России было возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.

Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.