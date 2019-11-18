Киев намерен принять участие в заседании трибунала ООН по задержанным украинским кораблям

Первое заседание Международного трибунала по вопросу задержания трех боевых украинский кораблей в Керченском проливе состоится 21-22 ноября в Гааге. Киев намерен принять участие в заседании. С таким заявлением выступили в МИД Украины.

Сегодня в акватории Черного моря российские пограничники вернули украинской стороне два катера - «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В комментарии российского МИД говорится, что все процессуальные действия компетентных органов РФ выполнены и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

«Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела», - говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

Позиция Москвы состоит в том, что российские пограничники при исполнении своих служебных обязанностей по охране государственных рубежей действовали в полном соответствии с международным правом и своими должностными инструкциями.

Вооруженный инцидент, о котором идет речь, произошел 25 ноября прошлого года. В нарушение международных норм и установленных правил капитаны трех украинских судов нарушили государственную границу Российской Федерации в Черном море.

На законные требования российских силовиков экипажи судов не реагировали и опасно маневрировали. В результате ЧП все три корабля с моряками были задержаны и сопровождены на берег. Среди них оказались сотрудники СБУ, которые, по мнению следствия, руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе.

Оценивая случившееся, российский лидер Владимир Путин предположил, что бывший президент Украины Петр Порошенко намеренно направил моряков ВСУ к границе в надежде на то, что они погибнут в ходе столкновения с российскими военнослужащими.

К слову, это решение Порошенко стало поводом для возбуждение против него ряда уголовных дел на Украине.