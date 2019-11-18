Спецназ оттеснил демонстрантов от здания парламента в Тбилиси: видео

Грузинским правоохранителям удалось оттеснить демонстрантов от здания парламента в Тбилиси. В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места событий.

На них видно, как спецназ оцепил площадь перед зданием и выстроился перед оставшимися протестующими. За их спинами территорию убирают работники коммунальных служб. Кордон выставил вперед щиты и полностью контролирует ситуацию перед парламентом.

Напомним, массовые беспорядки в столице Грузии начались 14 ноября из-за недовольства местных жителей тем, что парламент не принял поправки в конституцию страны, которые должны были преобразовать смешанную избирательную систему в пропорциональную.