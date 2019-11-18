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СМИ получили код к документации по делу Байдена-младшего

Лина Давыдова
18:07 18.11.2019
Журналисты получили код к части документов по денежным операциям между компаниями Burisma и Rosemont Seneca Boa.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В распоряжение российских СМИ попал код к части документов, переданных в 2015 году финансовой разведкой Латвии Генпрокуратуре Украины. Речь идет о материалах по денежным операциям между украинской нефтегазовой компанией Burisma и компанией  Rosemont Seneca Boa, вызвавших крупный международный скандал. Об этом в программе «Открытый эфир» сообщил гендиректор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный.

«Украинские журналисты помогли нам получить код к части документов, которые были переданы финансовой разведкой Латвии Генпрокуратуре Украины. Около 500 документов финансовой разведки Латвии находятся в Генпрокуратуре Украины. Их передали в 2015 году. И тогда генпрокурор Виктор Шокин (ныне экс-генпрокурор - прим. ред.) возбудил уголовное дело о том, что в соответствии с этими документами Хантер Байден и компания Burisma подозревались в отмывочной деятельности или переводе непонятных денег», - рассказал Заворотный.

Скандал, связанный с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, разгорелся с новой силой 11 ноября, когда внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач выступил с сенсационным заявлением. Он утверждал, что Хантер Байден получал средства от украинской нефтегазовой компании Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. Депутат также напомнил, что Хантер Байден и его бизнес-партнер и по совместительству владелец компании Rosemont Seneca Boa Девон Арчер входили в совет директоров Burisma.

Согласно банковской выписке, попавшей к журналистам, с мая 2014-го по октябрь 2015-го Burisma перечислила Rosemont Seneca Boa 4,817 миллиона долларов США. В материалах также указывается, что Хантер Байден получил от Rosemont Seneca Boa в качестве вознаграждения сумму в размере 871 тысячи долларов США. Данные сведения латвийская финансовая разведка ранее уже передала Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины.

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