Адвокат автомобилиста из Мытищ назвал причины убийства пешехода

Целью Виктора Чубаки, который в субботу, 16 ноября, убил пешехода, было желание его отпугнуть. Произошедшее является роковой случайностью и трагедией двух семей. Об этом «360» рассказал адвокат Чубаки Роман Табаков.

Он отметил, что потерпевший был пьян, а также переходил дорогу в неположенном месте, угрожал водителю убийством и нанес ему удар по лицу.

«Человеку почти 70 лет. И когда полез в машину после удара по лицу, он схватил нож, а нож ему дала супруга. Он поехал на рынок капусты купить. Положил нож в машину вместе с капустой, все», - отметил Табаков.

Адвокат подчеркнул, что нападавший оскорбил его подзащитного, назвав мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Чубаку это обидело, и он нанес пешеходу удар, после чего поехал дальше.

От ножевого ранения 43-летний мужчина погиб. Автомобилист с места преступления скрылся, но позже был задержан и подписал явку с повинной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».