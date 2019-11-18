Обвинение требует пожизненного заключения под стражу организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга

Обвинение потребовало от суда назначить пожизненные сроки лишения свободы для обвиняемых в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. Всего по уголовному делу задержаны 11 человек.

Трагедия в петербургской подземке произошла 3 апреля 2017 года, когда в вагоне поезда метрополитена сработало взрывное устройство. Инцидент произошел на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Экспертам удалось установить, что бомба представляла собой самодельное устройство, которое привел в действие террорист-смертник. Еще одно, несработавшее взрывное устройство было найдено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

В результате ЧП погибли 15 человек, еще 67 пострадали и были доставлены в больницы с различными травмами. Следствие в кратчайшие сроки сумело установить всю цепочку причастных к совершению данного преступления и задержать его организаторов.

Они были обвинены в зависимости от роли каждого по различным статьям УК РФ, включая организацию террористического сообщества, участие в нем, содействие террористической деятельности, теракт и незаконное изготовление оружия.