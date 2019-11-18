Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили в телефонных переговорах ситуацию на Украине. Обе стороны подчеркнули необходимость проведения в Париже саммита в «нормандском формате», намеченного на 9 декабря.

По мнению Путина и Макрона, он должен реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. Говоря о сложившейся на Украине ситуации, стороны отметили, что Киев должен выполнить свои обязательства по внутриукраинскому урегулированию, в частности ввести в действие закон об особом статусе Донбасса.

Также российский лидер проинформировал французского коллегу о передаче Киеву задержанных ранее при инциденте в Керченском проливе военных кораблей. В сопровождении трех российских буксиров украинские катера покинули Керченский пролив, пройдя под Крымским мостом и направившись в нейтральные воды, а затем - в украинский порт.