Опубликованы кадры начала силового разгона демонстрантов в Тбилиси

Опубликованы кадры начала разгона демонстрантов в Тбилиси. Грузинский спецназ выстроился перед митингующими ровным строем, чтобы силой оттеснить их от здания местного парламента.

На кадрах слышны скандирование лозунгов и выкрики митингующих. Во время начавшегося разгона сотрудникам спецназа удалось освободить от баррикад демонстрантов несколько заблокированных входов в парламент. Ролик опубликован в профиле nlevshits в Twitter.

Напомним, митингующие недовольны тем, что парламент не смог принять поправки в конституцию Грузии, согласно которым должен произойти переход от смешанной системы выборов к пропорциональной.