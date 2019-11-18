Лавров обвинил США в кризисе в сфере контроля над вооружениями

Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за действий США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На открытии коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии он отметил, что ситуацию ухудшает «решение Соединенных Штатов вслед за выходом из Договора о противоракетной обороне разрушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Лавров подчеркнул, что предложенные Москвой меры по обеспечению жизнеспособности договора в Вашингтоне были отвергнуты. Из-за происходящего в настоящее время под вопросом также находится судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел России напомнил, что США отказались ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планируют размещение ударных вооружений в космосе.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 году, утратил свою силу 2 августа 2019 года. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в нарушении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

Спустя 17 дней США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров.

Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были его интересы в Азии. Президент РФ поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США. Путин подчеркнул, что в случае если Вашингтон приступит к разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности, Москва будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет.