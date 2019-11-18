В Пакистане успешно запустили баллистическую ракету: видео
Учебный запуск был произведен с целью проверить готовность командования стратегических сил ВС Пакистана.
© Видео: OfficialDGISPR, Twitter © Фото: OfficialDGISPR, Twitter
В Пакистане успешно прошли испытания баллистической ракеты Shaheen-I. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны генерал Асиф Гафур.
В его сообщении, опубликованном в Twitter, отмечается, что дальность действия ракеты составляет 650 километров. Пробный запуск проводился с целью проверки оперативной готовности командования стратегических сил ВС Пакистана.
Запуск Shaheen I произошел вскоре после успешных испытаний ракеты среднего радиуса действия Agni-II, запущенной в Индии. «Агни», также как и «Шахин», способна нести ядерный боезаряд.