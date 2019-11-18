Группа вооруженных людей на внедорожниках задержана в зоне отчуждения ЧАЭС

Украинские пограничники совместно с сотрудниками полиции задержали четырех человек, которые проникли на внедорожниках в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, въезд в которую строго регламентирован.

В автомобилях находились жители Днепропетровской и Львовской областей, а также города Киева. Сообщается, что на запретную территорию они проехали, минуя обязательные контрольно-пропускные пункты.

При обыске в одном из автомобилей были обнаружены четыре нарезных карабина и гладкоствольное ружье с боеприпасами.

© dpsu.gov.ua

© dpsu.gov.ua

Свои действия задержанные объяснили желанием пристрелять оружие на заброшенной территории, сообщает сайт пограничной службы Украины.

Нарушителей режима радиационной безопасности задержали и привлекли к ответственности. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.