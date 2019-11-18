В Тбилиси полиция начала силой разгонять демонстрантов
В Тбилиси полиция начала силой разгонять демонстрантов.
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В Тбилиси полиция начала силой разгонять демонстрантов. Собравшихся у парламента протестующих начали разгонять с помощью дубинок.
Ранее местные правоохранители произвели разбор и перенос палаток, которые возле здания установили митингующие. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах с места событий, опубликованных грузинской телекомпанией «Рустави 2», показана группа сотрудников спецназа в полном обмундировании.