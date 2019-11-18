Глава Якутии подтвердил, что строительство моста через Лену одобрено

Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену под Якутском. Президент отметил, что «ситуация созрела для реализации», и дал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву внести свои предложения по проекту. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами», - добавил Николаев.

Также от имени якутского народа он поблагодарил президента за принятое решение.

© Айсен Николаев, Facebook

По предварительным подсчетам, строительство моста обойдется почти в 83 миллиарда рублей. Финансирование частично возьмут на себя инвесторы. По информации СМИ, участвовать в возведении объекта будут российские и китайские компании. Длина моста составит 3,1 километра, к нему будут построены почти 11 километров подходов. Проект предполагается завершить в 2025 году.