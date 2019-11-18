В Совфеде оценили последствия задержания украинских кораблей в Керченском проливе

Решение России задержать украинские корабли в Керченском проливе за нарушение российских границ было единственным способом предотвратить подобные инциденты в будущем. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«То, что пытались сделать украинцы, предполагалось поставить на системную основу прорывов без соблюдения принятых правил мореходства, которые продиктованы не политическими соображениями, а безопасностью», - сказал сенатор в беседе с «Известиями» в преддверии возвращения Украине ее кораблей.

Косачев напомнил, что сейчас не существует каких-либо запретов относительно прохождения украинскими судами Керченского пролива при условии соблюдения всех договоренностей. По его мнению, отсутствие с момента происшествия нарушений с украинской стороны является «подтверждением правильности» действий властей РФ.

Сенатор также заявил о своем позитивном отношении к предстоящему возвращению украинских кораблей, назвав это «отличной новостью».

Напомним, передача судов состоится 18 ноября в нейтральных водах.

Два катера и буксир ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ, после чего были задержаны. Экипажам судов предъявили обвинения по статье о нарушении государственной границы.