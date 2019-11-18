«Газпром» направил Киеву пакет предложений по газовому транзиту

Российский «Газпром» направил «Нафтогазу» список предложений по дальнейшему транзиту топлива через территорию Украины. Представители российской стороны подчеркнули, что речь идет о договоре сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских потребителей. Кроме того, «Газпром» выдвинул ряд обязательных условий.

Среди них отказ сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за якобы нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогаза» в Еврокомиссию по расследованию против «Газпрома», сообщает РИА Новости.

Кроме того, российская сторона ждет решения официального Киева относительно прямых закупок газа с 2020 года.

Сроки действующих договоров на транзит голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце этого года. Вопросами их продления либо заключения новых договоров занимается специальная экспертная группа, в состав которой входят представители Москвы, Киева и Еврокомиссии. Пока встречи в трехстороннем формате ни к чему не привели.