Врач рассказал об опасности употребления маринованных огурцов с алкоголем

В отличие от солений маринованные огурцы нельзя употреблять с алкоголем. Об этом aif.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он отметил, что в маринаде в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. В сочетании с крепкими напитками такие продукты могут вызвать воспаление и усилить всасывание алкоголя в желудок.

По словам врача-гастроэнтеролога, частое употребление маринованных закусок может спровоцировать гастрит, эрозию или язву. Особому риску подвержены люди, у которых ранее уже было воспаление ЖКТ.

Сергей Вялов советует вместе с алкоголем употреблять капусту. В любом виде этот продукт содержит витамин U, препятствующий развитию язвы и заживляющий слизистую оболочку желудка.