В Пушкине недовольные индюки перекрыли дорогу и накричали на водителей: видео

В Пушкине появились необычные нарушители ПДД: прямо посреди проезжей части оказалось трио индюков.

Птицы не спеша переходили дорогу в неположенном месте. Когда справедливо возмутившиеся водители начали им сигналить, все индюки, как один, выразили недовольство громким курлыканьем. Ролик с невоспитанными «пешеходами» опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из свидетелей ситуации.

Отметим, что до конца съемки индюки с проезжей части самостоятельно так и не удалились. Как другим участникам дорожного движения удалось избавиться от назойливой компании, неизвестно.