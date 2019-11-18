Бутиной предложили работу в группе по защите соотечественников за рубежом

Освобожденная в недавнем прошлом из американской тюрьмы Мария Бутина может получить должность в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

С таким заявлением выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, предложившая Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

«Я уверена, что вместе мы сможем принести много пользы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом», - цитирует РИА Новости заявление Москальковой на встрече с Бутиной.

Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день разработана специальная концепция защиты прав соотечественников, находящихся за рубежом. В аппарате уполномоченного при президенте России было принято решение о расширении штата сотрудников.

Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство». Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Благодаря усилиям российской дипломатии девушку депортировали в Россию. Самолет с ней на борту приземлился в столичном Шереметьево 26 октября. Россиянку встречали родственники, сотрудники МИД и журналисты.