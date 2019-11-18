Роскомнадзор лишил аккредитации специалистов, которые якобы нашли сатанизм в песнях Егора Крида

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов об аккредитации специалистов, которые проводили экспертизу песен Егора Крида и якобы нашли в них сатанизм и масонство. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает «360».

«Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», - говорится в заявлении.

Приказ о приостановке действий аттестатов у трех экспертов утром в понедельник, 18 ноября, подписал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. После 120 дней в ведомстве примут решение об окончательном лишении аккредитации специалистов.

В Роскомнадзоре напомнили, что исследования информационной продукции могут проводить только аккредитованные ведомством люди.