В Кремле не сомневаются в незыблемости союза с Белоруссией

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях Москвы и Минска. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сомневаться в крепости отношений государств не приходится.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», - заявил представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о попытках Запада расколоть отношения РФ и Белоруссии. По его словам, ведется масштабная информационная кампания, главной целью которой является дискредитация роли Союзного государства. Об этом Шойгу заявил на заседании совместной комиссии коллегии военных ведомств России и Белоруссии.