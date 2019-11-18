Эксперты рассказали, как предотвратить взлом смартфона через беспроводные наушники

Регулярное обновление смартфона может предотвратить хакерскую атаку и перехват злоумышленниками разговора пользователя, который ведется при помощи беспроводных наушников. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности.

Кроме того, не стоит забывать об элементарных требованиях «цифровой гигиены», напоминают специалисты. Так, некоторые темы лучше обсуждать при личной встрече, а обмен компрометирующими фотографиями или видео всегда потенциально опасен.

«Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении», - цитирует «360» пиар-консультанта и сооснователя SingularityU Moscow Анастасию Эрнайс-Эскарс.

Обезопасить личные данные на смартфоне помогут пароли - индивидуальные ключи к каждому устройству. Чтобы избежать подбора шифра злоумышленниками, менять его рекомендовано раз в месяц-полтора, пояснила эксперт.