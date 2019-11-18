Вашингтон поддержал протесты в Иране

Соединенные Штаты Америки поддерживают демонстрантов в Иране и осуждают применение силы против них. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«США поддерживают иранский народ, вышедший на мирные демонстрации против режима, который должен был бы защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и жесткие ограничения на средства связи в отношении участников акций протеста», - говорится в распространенном Белым домом заявлении.

В Иране уже несколько дней идут протесты, вызванные решением властей повысить цены на бензин. Демонстранты сожгли здание центрального банка. Видео с кадрами с места пожара было распространено в Сети, после чего министерство связи приняло решение практически полностью отключить интернет.