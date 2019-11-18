В Гонконге демонстранты подожгли университет и выкрали из него химикаты

Во время массовых беспорядков в Гонконге задержали более 150 участников. Среди них оказались люди разных возрастов, в том числе подростки.

Вначале митингующие подожгли здание местного университета, а затем начали строить баррикады, громить витрины и станции метро. В ответ полиция использовала слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадал один офицер. Митингующие выкрали из университета токсичные и взрывоопасные химикаты.

Напомним, массовые протесты из-за законопроекта об экстрадиции продолжаются в Гонконге практически полгода. За все время их проведения задержано более 3,5 тысячи человек, пострадало около 1,5 тысячи. Одной из последних акций демонстрантов стал поджог моста у кампуса Политехнического университета.