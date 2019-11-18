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В Москве оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС

Ивана Живкович
14:56 18.11.2019
Страны Евросоюза и Белоруссия проводили консультации по этому вопросу начиная с 2014 года.
В Москве оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Переговоры между Белоруссией и Евросоюзом об упрощении визового режима должны учитывать и особенности режима пересечения российско-белорусской границы. Так, информацию о том, что Совет ЕС готов подписать с республикой соответствующее соглашение, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия усиливать контроль на границе в случае заключения договора, он ответил, что у Москвы и Минска «есть контакты, где эта тема должна обсуждаться для реализации этих планов».

Кроме того, Песков заявил, что разговоры об упрощении виз между Евросоюзом и Россией не ведутся уже давно, после «фактической заморозки по линии Москва - Брюссель».

Белоруссия и Евросоюз начали консультации об упрощении визового режима между странами еще в 2014 году. Двадцатого сентября 2019 года стало известно, что президент республики Александр Лукашенко готов подписать соответствующее соглашение. Восемнадцатого ноября 2019 года такое же заявление сделали в Евросоюзе.

В соглашении речь будет идти о сроках пребывания - не более чем 90 дней, а также о визовом сборе, который составит 35 евро. Проект также предусматривает облегченные правила выдачи многократных виз членам официальных делегаций, участникам различных конференций, журналистам и студентам.

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