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В Черном море завершился процесс передачи боевых кораблей ВСУ

Ян Брацкий
14:37 18.11.2019
Процесс передачи кораблей ВСУ проходил под контролем экипажей береговой охраны погрануправления ФСБ РФ.
В Черном море завершился процесс передачи боевых кораблей ВСУ
© Фото: Екатерина Кейзо, РИА Новости

В акватории Черного моря окончена процедура передачи кораблей ВСУ украинской стороне. Буксир «Яны Капу» и два катера - «Бердянск» и «Никополь», - задействованные в прошлогодней вооруженной провокации на российской границе, передали примерно в 25 милях от побережья Крыма на траверзе Алушты.

© Marine Traffic

Процесс передачи плавсредств контролировали экипажи катеров береговой охраны пограничного управления ФСБ, сообщает с места событий корреспондент «Звезды».

Ранее в МИД России прокомментировали передачу кораблей ВСУ, отметив, что все следственные действия компетентными органами России завершены и дальнейшее нахождение украинских судов на территории Российской Федерации больше не требуется.

Около года назад погрануправление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их продвижении в сторону Керченского пролива.

В установленном законом порядке российские пограничники перехватили суда в море и потребовали от капитанов остановиться. Экипажи кораблей ВСУ законные требования российских силовиков проигнорировали и продолжили опасные маневры.

В результате два боевых катера и один буксир были задержаны и доставлены на берег вместе с членами команд, среди которых оказались сотрудники СБУ. В Кремле на действия Киева отреагировали жестко, назвав произошедшее целенаправленной провокацией.

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