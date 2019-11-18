Фургон с полусотней мигрантов пошел на таран испанской границы

Фургон с 52 нелегальными мигрантами протаранил пограничные ограждения при попытке прорваться в испанский полуанклав Сеута. Несколько пассажиров получили ранения.

Инцидент произошел около четырех часов утра по местному времени (шесть утра мск). Автомобиль на полной скорости снес металлические ворота пограничного пункта на испанско-марокканской границе.

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В момент столкновения в фургоне находились 34 мужчины, 16 женщин и двое детей шести лет и пяти месяцев - мигрантов из стран Африки. После столкновения большинство пассажиров разбежалось, после их удалось обнаружить на пляже недалеко от места происшествия. Четверых увезли в больницу с неопасными для жизни травмами.

За рулем фургона оказался марокканец, проживающий во Франции. Водителя арестовали, ему планируют предъявить обвинение, сообщает El Mundo.