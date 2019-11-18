Песков опроверг связь передачи украинских кораблей с международным трибуналом

Передача Украине задержанных за нарушение российской границы кораблей не связана с решением международного трибунала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может», - сказал представитель Кремля.

За комментариями по поводу причины передачи кораблей Песков посоветовал обратиться в российскую таможню и Федеральную службу безопасности, так как нарушением госграницы занимаются именно эти ведомства.

Россия 18 ноября начала передачу Украине кораблей Военно-морских сил, задержанных год назад в Керченском проливе из-за нарушения государственной границы. В сопровождении трех российских буксиров катера покинули пролив накануне.

В ноябре прошлого года украинские корабли совершили опасные маневры, пытаясь без разрешения пройти под арками Крымского моста, и спровоцировали погоню. Остановить суда удалось только после применения оружия. На борту кораблей обнаружили двух сотрудников Службы безопасности Украины. Российские спецслужбы оценили происшествие как спланированное киевскими властями.