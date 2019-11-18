В Кремле назвали дату встречи в «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к саммиту.

«Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания», - добавил Песков.

По его словам, не нужно завышать ожидания от предстоящей встречи, чтобы позже не разочаровываться. Однако, отметил Песков, не следует и занижать эти ожидания.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что сегодня, 18 ноября, российский лидер Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он состоится в рамках подготовки саммита в «нормандском формате».