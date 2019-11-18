В МИД РФ подтвердили передачу Киеву трех задержанных кораблей ВМС Украины

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили факт передачи украинской стороне трех кораблей ВМС Украины в понедельник, 18 ноября. Задержанные суда в прошлом году нарушили границу РФ в ходе намеренной провокации Киева в районе Керченского пролива, после чего были задержаны российскими правоохранителями.

Как уточняется в публикации на сайте МИД РФ, украинские корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы нашей страны.

«Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что действия киевских властей, которые отдали приказ о совершении провокационных действий, являются преступлением не только против суверенитета РФ, но также против граждан Украины, которых «сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».

В МИД РФ добавили, что Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ.

Ранее сообщалось, что украинская сторона встретила свои корабли в 13 милях от города Алупка за территориальными водами.

О процедуре передачи кораблей стало известно накануне: в сопровождении трех российских буксиров украинские катера покинули Керченский пролив. Они прошли под мостом и направились в нейтральные воды, а затем - в украинский порт. Передача происходит в открытом море далеко от берега.