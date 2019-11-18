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Во Франции в реку рухнул подвесной мост: есть жертвы

Анна Касаткина
13:12 18.11.2019
Два легковых автомобиля и грузовик упали в воду вместе с конструкцией.
Во Франции в реку рухнул подвесной мост: есть жертвы
© Фото: sdis31officiel, twitter

Во Франции к северу от города Тулуза упал подвесной мост через реку Тарн. При обрушении погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Происшествие случилось около 8.00 по местному времени (10.00 по мск). Два легковых автомобиля и грузовик, которые двигались по мосту, рухнули в реку.

© sdis31officiel, twitter

Погиб, как минимум, один человек – 15-летняя девушка. На месте происшествия работает порядка 60 спасателей.

© sdis31officiel, twitter

Предварительной причиной обрушения называют превышение грузоподъемности моста. Власти собираются провести расследование по факту произошедшего. По данным издания Le Point, в последний раз ремонтные работы на мосту проводились в 2003 году.

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