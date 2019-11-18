На столичный регион России движется волна экстремального холода
В ночные часы температура воздуха в Московской области может опускаться до минус 10 градусов.
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На этой неделе столичный регион окажется во власти арктического антициклона из Сибири. Ледяной атмосферный фронт вытеснит теплый воздух уже в среду, предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Похолодание будет постепенным, но на фоне аномально теплой осени, весьма ощутимым. В течение дня столбики термометров опустятся до минус 5-7 градусов. По ночам в Подмосковье возможны морозы до минус 10, сообщили метеорологи.
Остаток рабочей пятидневки будет прохладным. Днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза, ночью – до минус 10. Осадков не ожидается.