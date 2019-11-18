Против обреза с голыми руками: потасовка в архангельском баре попала на видео

Житель Архангельска попытался расстрелять из ружья охранника одного из ночных баров. Незадолго до происшествия нетрезвого посетителя попросили освободить столик и покинуть заведение. Юноша затаил обиду и решил не откладывать месть в долгий ящик.

В половине пятого утра он вернулся в заведение и наставил на охранника обрез. При помощи напарника страж порядка скрутил злоумышленника. Активную помощь при этом оказали другие посетители бара, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Несмотря на явный численный перевес, злоумышленнику удалось совершить два выстрела из ружья. По счастливой случайности в толчее никто не пострадал. Первый выстрел угодил в стену второй - в пол. До приезда сотрудников полиции нетрезвого стрелка удерживали в фойе бара.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал. Следователям он рассказал, что нашел ружье на улице и решил просто напугать охранника, а сами выстрелы произошли случайно.

В настоящий момент оружие изъято, ведутся следственные действия. Правоохранители продолжают допрос задержанного и свидетелей происшествия.