В Британии продадут знаменитое платье принцессы Дианы

На лондонском аукционе 9 декабря будет выставлено на продажу вечернее платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с актером Джоном Траволтой на балу в Белом доме в 1985 году, сообщают «Известия».

Организатором торгов стал британский аукционный дом Kerry Taylor Auctions. Этот темно-синий наряд считается самым известным в гардеробе принцессы. Его оценочная стоимость составляет 250-350 тысяч фунтов стерлингов (примерно 322,6 – 451,7 тысяч долларов). В вечернем платье от Victor Edelstein принцесса Диана появлялась несколько раз: в 1985 году на балу в Белом доме, в 1986 году во время визита в Австрию, в 1991 году в Королевском оперном театре.

Ранее на аукцион была выставлена толстовка принцессы Дианы. Вещь была ее любимого темно-синего цвета с принтом Fly Atlantic. В этой толстовке леди Ди тренировалась, а за несколько месяцев до своей гибели подарила ее своему тренеру Дженни Риветт.