Порошенко решили привлечь к уголовной ответственности

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в нарушении сразу нескольких положений уголовного кодекса страны. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением».

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уже направило в Генпрокуратуру страны проект уведомления о подозрении Порошенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что была раскрыта информация о направленном в прокуратуру документе в связи с повышенным вниманием общества к состоянию досудебного расследования производства с участием Порошенко.

Также в ГБР призвали Генпрокуратуру запросить у Верховной рады согласие на привлечение бывшего президента Украины к уголовной ответственности.