Президент Сербии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Сербии Александр Вучич намерен посетить Москву 9 мая следующего года в честь празднования 75-летия Великой Победы. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», - приводит издание слова сербского лидера.

Вучич также рассказал, что 4 декабря он планирует прилететь в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным положение дел в отношениях Москвы и Белграда.

В минувшую пятницу вечером стало известно о госпитализации Александра Вучича в отделение кардиологии Военно-медицинской академии. Врачи заявили, что оценивают состояние президента как стабильное. Сам Вучич вскоре сообщил, что вернется к выполнению своих обязанностей уже 18 ноября.